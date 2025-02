Tirando de hemeroteca, en 2008, el director Jaime Rosales sorprendió al ganar el galardón a Mejor Película con 'La soledad', superando a la favorita: 'El orfanato' de Juan Antonio Bayona. En cuanto a si alguno de aquellos ganadores puede vender o no la estatuilla, esto es lo que dicen las bases de los Goya: la cláusula 9.10 especifica que "los/as ganadores/as del premio, de acuerdo a lo establecido en el art. 56 de la Ley de Propiedad Intelectual, adquieren la propiedad de la estatuilla, no adquiriendo derecho alguno de explotación sobre la misma". No obstante, este mismo texto legal al que alude la regulación de la Academia, no impide que la obra se venda o se revenda.