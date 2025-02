Ulloa, que tenía en su haber tres nominaciones anteriores en estos premios, por 'No llores, Germaine', 'Lucía y el sexo', y la obra de teatro 'True West', ha sorprendido a todos con su composición de Alfonso Basterra , el padre de la niña asesinada Asunta Basterra, un papel que en principio no quería hacer porque consideraba que no tenía la fuerza necesaria para afrontar con solvencia un trabajo tan complejo psicológicamente. Por suerte, terminó cambiando de opinión.

Al recoger el premio de manos de Nadia de Santiago, el actor bromeó diciendo que "estaba condenado a ser el eterno nominado, así, que esto no me lo esperaba", y acto seguido le dedicó el galardón a tres mujeres. "Hace 10 años, Ana Belén Burgos me tendió la mano preguntándome si quería volver a empezar desde otro sitio y le contesté, a lo Jerry Maguire: 'Show me the money!'. Le estoy muy agradecido", relató.