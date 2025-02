Joaquín Amills, sobre Alfonso Basterra: "Él asesinó a su hija Asunta, dedicarle el libro es una manipulación"

"No es un padre que ha perdido a una hija. Se trata de un padre que asesinó a su hija . Y, además, la asesinó de forma progresiva, no accidental. Una muerte lenta. Intenta rehacer una identidad desde la manipulación como es una dedicatoria a la hija que asesinó. Eso es una falta de ética. La libertad de expresión no significa que haya una falta de ética", subraya Amills.

La novela, titulada 'Cito' y editada por Ediciones Vitruvio , se presenta como una "historia de amor y desamor ambientada en la España rural de los años 40". En el libro, el periodista condenado escribe para empezar: "A Asunta, mi niña, mi vida, mi gran amor". Joaquín Amills no encuentra calificativos para la dedicatoria: "Es un insulto a la sociedad y al raciocinio. Es asqueroso y tremendo que quiera aprovechar el tirón que le puede dar todo esto para vender un libro. No se puede revictimizar a la gente . Y es que no solo está Basterra, está también el negocio. Creo que estamos pasando los límites".

Joaquín Amills cree que "la editorial que ha publicado el libro tiene también su parte de responsabilidad": "Hay que tener un mínimo de moral. Y si no fuera por esa dedicatoria, Basterra no habría vendido ni un libro. La dedicatoria es el cebo, el anzuelo, para vender el libro. El negocio está por encima de la ética y esto es inmoral. Yo, ni aunque me paguen meto este libro en mi casa. Es una ofensa a la niña que mataron. No me creo el dolor de este sujeto", añade el presidente de SOS Desaparecidos, que insiste en que hay que proteger a las víctimas y respetarlas: "Hemos tenido casos como el del niño Gabriel, 'Pescaíto', en el cual, se tuvo en consideración lo que la familia pensaba y la asesina no consiguió hacer la serie. Beatriz Zimmermann ha recibido muchas ofertas para hacer documentales y series y siempre ha dicho que no. En este caso, lo que no puede ser es que el asesino condenado se lucre y encima intente rehacer y adoptar una identidad que no le corresponde".