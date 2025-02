Aunque nunca había dejado de trabajar, los tiempos en los que Bill Murray fue el rey de la comedia USA quedaban ya relativamente atrás cuando Sofía Coppola le eligió para interpretar al hombre maduro que encontraba una inesperada alma gemela en 'Lost in Translation' . El mítico protagonista de 'Los cazafantasmas' demostró en esa película que no necesitaba cambiar su impertérrito gesto de Bill Murray para parecer algo más que un gran cómico. Llegó como favorito a la edición de los Oscar de 2004 (primera y única nominación) y su indisimulada cara de cabreo cuando dijeron el nombre de Sean Penn por 'Mystic river' en lugar del suyo es leyenda de estos premios.

Que Sylvester Stallone volviese a estar nominado al Oscar 40 años después por hacer de Rocky Balboa, el mismo papel con el que casi lo consiguió en 1976, era una historia demasiado buena como para tener un final feliz. Al fin y al cabo, Rocky no necesitó ganar la pelea en aquella mítica primera película para salir del ring victorioso. Las quinielas de la edición de 2016, no obstante, insistían en darle como favorito en la categoría de actor de reparto por su trabajo en 'Creed' , spin off de la legendaria saga en la que un Rocky jubilado entrenaba al hijo de su mayor rival. Sly, que tenía 69 años, llegaba con el Globo de Oro como aval, pero Hollywood prefirió darle la estatuilla a Mark Rylance por 'El puente de los espías'.

Desde que Michael Keaton se enfundó en el traje del 'Batman' de Tim Burton en 1989 hasta que se calzó el de 'Birdman' en 2014 transcurrieron 25 años en los que su carrera fue cayendo lenta pero inexorablemente en la irrelevancia. No dejaba de resultar paradójico que Keaton tuviera que volver a ponerse una máscara para resurgir. Seguramente Alejandro González Iñárritu no era ajeno al simbolismo autobiográfico que implicaba elegir al viejo hombre murciélago para interpretar a una ex estrella de Hollywood en horas bajas que buscaba redimir sus pecados dirigiendo una obra teatral de Broadway. Keaton no consiguió el Oscar para el que estaba nominado (se lo llevó Eddie Redmayne por 'La teoría del todo'), pero sí relanzó su carrera y poco después protagonizaba 'Spotlight', gran ganadora en la edición del año siguiente.