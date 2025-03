Aparición sorpresa en el Dolby Theater de Los Ángeles. El legendario Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones, ha subido al escenario para entregar el Premio Oscar 2025 a Mejor Canción Original.

Con el público en pie y recibido entre aplausos, Jagger no ha podido evitar lanzar un dardo a Bob Dylan, quien se negó a acudir a la velada y cuya vida ha sido trasladada a la pantalla de la mano de Timothée Chalamet, nominado a Mejor Actor por su interpretación del cantante en 'A Complete Unknown'.

"Son muy amables. Pero por más que me encante estar aquí, yo no fui la primera opción", ha comenzado el intérprete. "Los productores realmente querían que Bob Dylan lo hiciera. Pero él no quiso porque dijo que las mejores canciones ya estaban en 'A Complete Unknown'", ha bromeado antes de hacer una imitación de Dylan. "Bob dijo: 'Deberían encontrar a alguien más joven'. ¡Oye, yo soy más joven que Bob Dylan!", ha expresado entre risas. Cabe resaltar que Dylan tiene 83 años, mientras que Jagger 81.