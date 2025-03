Zoe Saldaña, actriz de 'Emilia Pérez', ha conseguido hacerse con el Premio Oscar en la categoría Mejor Actriz de Reparto , venciendo a las actrices Felicity Jones (The Brutalist), Monica Barbaro (A Complete Unknow), Isabella Rossellini ('Cónclave') y Ariana Grande ('Wicked').

Entre una gran ovación y aplausos , la actriz, visiblemente emocionada, ha subido al escenario del Teatro Dolby de Los Ángeles para pronunciar unas palabras con la estatuilla en la mano y ha roto a llorar. No es para menos. Se trata del primer Premio Oscar que recibe a lo largo de toda su carrera.

"¡Mami! Mi madre está aquí. Toda mi familia. Estoy apabullada por este honor. Gracias a la Academia por reconocer el heroísmo silencioso de una mujer como Rita. Y hablando de mujeres poderosas, quiero hablar de mis compañeras de nominación. Toda esa comunidad que me habéis mostrado vuestro apoyo. Jacques -director de 'Emilia Pérez'-, has sido quien me ha permitido contar esta historia", ha comenzado.