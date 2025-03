El mejor libro del siglo XXI según 503 escritores

El mundo literario ha sido escenario de encuestas masivas en numerosas ocasiones, pero pocas han generado tanto interés como la realizada por The New York Times recientemente: una macroconsulta dirigida a 503 escritores de reconocido prestigio —entre los que se encuentran nombres tan populares y prolíficos como Stephen King o James Patterson— para determinar cuál es, a su juicio, el mejor libro publicado desde el 1 de enero de 2000 hasta la actualidad.

Lo más asombroso no es solo la envergadura del sondeo, sino el inusual grado de consenso que alcanzaron. Lejos de dispersarse en decenas de opciones, los autores encuestados coronaron un título que, en la última década, ha irrumpido con fuerza y se ha ganado un lugar de honor en el canon contemporáneo: La amiga estupenda , de la misteriosa y aclamada autora italiana Elena Ferrante.

El anuncio de los resultados despertó intensas conversaciones en los medios y en redes sociales. Por un lado, muchos lectores celebraron la elección, pues la novela — primera entrega de la célebre tetralogía “Dos amigas” (conocida en inglés como The Neapolitan Novels)— ha influido profundamente en la forma de concebir la narrativa de largo aliento.

Por otro lado, algunos se preguntan por qué, de entre tanta diversidad de opciones, ha sido precisamente Ferrante quien ha logrado conciliar los gustos de novelistas tan distintos entre sí. Con todo, el veredicto colectivo no deja lugar a dudas: el número uno de la literatura del siglo XXI (hasta la fecha) es para una voz enigmática y, paradójicamente, cada vez más universal.

Elena Ferrante es, para muchos, el caso literario más impactante de las últimas décadas: su identidad real sigue siendo un misterio , lo que no ha impedido que sus obras se sitúen en las listas de best sellers internacionales y reciban el aval de la crítica más exigente. Varias teorías han circulado sobre quién se oculta tras este seudónimo: algunos la identifican con traductoras, otros con docentes de lenguas clásicas o incluso con figuras masculinas que habrían preferido firmar con un nombre femenino.

Este “silencio activo” ha suscitado debates acerca del rol del autor en la promoción de su obra y la relación entre fama, ventas y calidad. Con La amiga estupenda a la cabeza de las preferencias de más de 500 novelistas, se demuestra que la construcción de un prestigio literario no está necesariamente unido a una exposición constante en medios de comunicación y redes sociales.

La saga “Dos amigas” —integrada por La amiga estupenda, Un mal nombre, Las deudas del cuerpo y La niña perdida— se publicó originalmente en Italia entre 2011 y 2014 , si bien las traducciones al inglés y al español no tardaron en multiplicar su impacto internacional. Pero ha sido sobre todo La amiga estupenda la que, según el resultado de la encuesta, mejor representa la potencia literaria del siglo XXI y el hechizo que Ferrante ejerce sobre la ficción contemporánea.

Aunque no se han revelado todos los detalles sobre el proceso logístico de la macroencuesta, se sabe que The New York Times comenzó a contactar a escritores de distintos géneros —novelistas de thriller, de romance, de ciencia ficción, de literatura juvenil, entre otros— a mediados de 2023, invitándolos a nominar hasta cinco títulos. Entre los requisitos figuraba que la obra debía haberse publicado originalmente a partir del 1 de enero de 2000.