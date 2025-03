Mañas o volver al Kronen 30 años después: "Los 80 y los 90 fueron un desmadre glorioso"

El escritor madrileño escribiría después decenas de novelas, pero ninguna alcanzaría ni de lejos el éxito de aquella primera, llevada también al cine por Montxo Armendáriz con gran éxito de taquilla. " Tú te morirás y solo quedará el Kronen ", le dijeron cuando solo tenía 23 años. Y a pesar de todos sus esfuerzos por zafarse de esa profecía, Mañas ha terminando regresando al Kronen, asumiendo que sí, al final ese será su legado. Que es infinitamente mejor que no dejar ninguno. La reciente 'Una historia del Kronen' (Aguilar) es fruto de hacer un alto en el camino, echar la vista atrás y reconocer que su vida no se puede entender sin el éxito de su ópera prima.

Los años 90 fueron la resaca después de la fiesta ochentera. Si la juventud en tiempos de la Transición estaba volcada en la política, y a partir del 15M volvió a centrarse en ella, los 80 y 90 fueron como un paréntesis, una especie de oasis donde la democracia, después del susto del 23F, parecía una batalla ganada definitivamente (¡cuánto nos equivocábamos!) y la principal preocupación era ocupar la calle y vivir la vida. La frase más emblemática sigue siendo la que pronunció Tierno Galván en el pregón de unas fiestas de San Isidro: “¡Al loro, y el que no esté colocado que se coloque”. Es una frase casi surrealista, que posiblemente no haya pronunciado nunca ningún alcalde del planeta; pero en su día parecía absolutamente normal. Los 80 y los 90 fueron un desmadre glorioso, un momento de despreocupación privilegiada. Me alegro de haberlos podido vivir.

Nada. Hay que respetar al chaval de veinte años que lo escribió, con sus imperfecciones e incorrecciones. Esa es la gracia del texto. De vez en cuando lo abro, y siento un vago temor. Me pregunto a ver qué es lo que escribió aquel veinteañero insolente; y, por lo general, acabo bastante sorprendido. Para ser una primera novela, escrita por un autor de veinte años, no está nada mal.

No sé si se podría vivir así hoy. La gracia de ‘Kronen’ es que es una novela muy abierta, donde los personajes se mueven por todo Madrid, de arriba abajo, en coche y a pie. No paran. Están ociosos, en el arranque de verano, y van de marcha cada día. No hay noche que no pasen por seis bares diferentes, y los coches les permiten recorrer una geografía muy extensa. Es un Madrid incomprensible sin la M30. Hoy tengo la sensación de que toda esa interacción sería imposible.