Billie Joe Armstrong, vocalista y guitarrista de Green Day, ha actuado con sus hijos Joey y Jakob en varias ocasiones, siendo la más recordada su versión de 'I Think We're Alone Now' de Tommy James & the Shondells en el programa The Late Show with James Corden, en 2020. Peter Gabriel contó con los coros de su hija Melanie en su álbum 'Up', de 2002, y después la convertiría en miembro oficial de la banda con la que el ex Genesis iría de gira.