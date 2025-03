"Me llegaban muchos guiones que no me terminaban de gustar", dice sobre su larga carrera. Ahora ha presentado junto al también cómico Daniel Rovira esta nueva película reconocida en el festival. "Me gusta como comediante y como actor, alguien como Guillermo Francella. Para mí es un referente a seguir", añade el malagueño. Ellos dos son los protagonistas de varias discusiones absurdas entre dos desconocidos que tanto han enganchado a los espectadores.