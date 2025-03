Kiko Amat: “El despertar sexual de un adolescente en los 80 era truculento, triste y confuso”

Truculento, triste y confuso. I used to fall in love with everyone, que cantaban aquellos, y me resultó chocante comprobar que no todo el mundo fell in love with me. De aquellos años recuerdo sobre todo el rechazo y el deseo no correspondido, aunque también tuve la suerte de cruzarme con la ocasional freak compasiva (para mí freak es un elogio, que conste). No importa: aquellas frustraciones y alienaciones y desviaciones me hicieron escritor. La subcultura me enseñó el resto.