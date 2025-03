"Si asoma el sol en algún punto de España me avisáis y voy, lo juro no aguanto más", "Mujer nacida en el Mediterráneo muere por estar 10 días sin ver el sol", "Estoy a un par de días más de lluvia de tener un mental breakdown total"... son algunos de los mensajes que han proliferado en las redes sociales como reacción a la sucesión de semanas de lluvia y frío que estamos encadenando en España. Las conversaciones sobre este mal tiempo que no cesa están en todas partes y no se prevé que desaparezcan en las próximas jornadas, pero, más allá del chascarrillo quejica, ¿ puede el clima influir realmente en nuestro estado de ánimo?