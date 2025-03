La actriz galesa se opone a los halagos que esconden cargas negativas respecto a la edad

El manido 'qué bien estás para tu edad' a Mirren le parece "condescendiente" e "insultante"

El profundo alegato de Helen Mirren sobre el envejecimiento: "No estoy llena de juventud, estoy llena de vida"

Helen Mirren es una de las actrices más respetadas de la industria cinematográfica y una de las pocas que ha ganado los cuatro premios principales de interpretación (Oscar, Globo de Oro, Bafta y Sindicato de Actores) por su recreación de Isabel II en 'The Queen'. Pero sobre todo, a sus 79 años, se ha ganado el derecho a alzar la voz ante todo aquello que no le gusta o le incomoda, tal y como hizo en una entrevista en 'Harper's Bazar' en la que dejó muy claro lo que le parece cierto cumplido que reciben las mujeres en la edad madura.

Un cumplido que las mujeres odian

Ciertos comentarios que son habituales pueden no estar hechos con mala intención, pero en ocasiones son profundamente irrespetuosos. Buscando resaltar las mejores características de alguien terminan dejando una carga negativa entre líneas. Es lo que ocurre con el manido 'qué bien estás para tu edad', que a la actriz galesa le parece "condescendiente" e "insultante".

"(Las mujeres) odiamos ese cumplido. Realmente lo odiamos. Y si usas esa frase prepárate para que te menosprecien de manera importante”, advertía Ilyena Lydia Vasilievna Mironov, nombre real de la actriz, que siempre se ha mostrado dispuesta a hablar con elocuencia de lo que significa cumplir años.

Por ejemplo, en una entrevista con 'Vogue' hace cinco años Mirren compartía que "mi madre me dijo un vez 'No te preocupes por envejecer'. Sé que la idea de tener 45 años a los 25 es ¡oh Dios mío! ¿Quién quiere tener 45? Pero es increíble porque cuando llegas a los 45, te das cuenta de que es realmente muy bueno y no quieres volver a tener 25".

"Es una suerte tener 79 años"

Hace solo unos meses, en el podcast 'Brave New World', aseguraba que "estoy en un lugar que al que nunca pensé que llegaría. Es una suerte tener 79 años. No es totalmente 'maravilloso' pero tampoco lo fueron los veinte". "Soy mayor. Estoy segura de que pronto me quedaré con forma de pera. Pero no me interesa ser joven. Me interesa ser exactamente quien soy”, continuaba la conversación.