Sergio Peris-Mencheta vuelve a la escena tras su enfermedad: "El teatro me salvó la vida"

"El teatro me ha acompañado desde que era pequeño, incluso antes de ser actor. Pero en esta última etapa -la de su enfermedad- me ha salvado. Me agarré al teatro y eso hacía que me subiera la vibración a pesar de que fuera a través de una pantalla y con el suero, y en cuanto empezaba el ensayo, cambiaba", ha aseverado el director de teatro a Informativos, añadiendo que el teatro "es mi medio, mi casa" y es "inmortal".