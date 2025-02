Sergio Peris-Mencheta habla sin tapujos sobre su enfermedad: "No me cambio por el de antes"

El actor, que fue diagnosticado de leucemia y sometido a un trasplante de médula ósea, ha dado una extensa entrevista sobre su enfermedad

Ha reconocido que su familia, sus nuevos proyectos laborales y su perra han sido fundamentales en su proceso de recuperación, mental y física

Sergio Peris-Mencheta, tras su trasplante de médula: "Mi cuerpo no reconoce las células de mi hermano"

Confirmando que su recuperación "marcha a las mil maravillas" tras someterse a un trasplante de médula el pasado mayo después de ser diagnosticado en enero de 2024 de leucemia, Sergio Peris-Mencheta ha regresado a España para disfrutar de las Navidades en compañía de su familia antes de regresar a Los Ángeles para continuar con el tratamiento contra la enfermedad.

La agencia Europa Press ha sido testigo en exclusiva del plan del que disfrutó hace unos días junto a su mujer, Marta Solaz, y sus dos hijos, Río y Olmo, con los que acudió al Auditorio Pilar Bardem de Rivas para disfrutar de una tarde de teatro en la que pudo ver, por primera vez en directo, su obra '14.4'. Derrochando amabilidad, y sin perder la sonrisa en ningún momento, el actor y director se ha sincerado como nunca y ha confesado que, a pesar de los complicados momentos que ha vivido en el último año, no se cambiaría por el Sergio de antes de la enfermedad.

Pregunta: Cómo estás tú, cuéntanos.

Respuesta: Pues yo estoy mejorando, en diente de sierra. Un día estoy bien, al día siguiente estoy un poquito mejor, al siguiente un poquito mejor y al siguiente a lo mejor doy tres pasos atrás. Entonces bueno, sé que esto es así y la palabra es aceptación, y saber pues que ahora mismo pues soy un minusválido. O sea no puedo hacer un montón de cosas, necesito estar acompañado, las escaleras y las cuestas abajo y las cuestas arriba pues se me hacen muy cuesta arriba, pero estoy muy contento de estar vivo, como no puede ser de otra manera.

P: Sobre todo, tú hablas de esos efectos, que ya no es sólo por el tratamiento, eran también los efectos secundarios que te causaban.

R: Sí, no, eso es el tratamiento, la medicación que sigo tomando, que es mucha, tomo como 20 pastillas al día. Los efectos secundarios del propio trasplante, que tienen un modo de proceder y que es habitual en todos los trasplantados y luego los efectos secundarios de la quimioterapia y de la radiación que sufrí, entonces bueno pues juntándolo todo estoy ahora mismo fuera de enfermedad, pero asumiendo que... que me tocan unos meses todavía o más de sostener estos efectos secundarios.

P: Ha pasado un año desde que te lo detectaron ¿Qué balance haces?

R: Bueno, realmente ha pasado un poco más de un año. Lo hice público mucho más tarde de que me detectaron la primera fase, no la fase de leucemia, sino la fase previa a la leucemia, que fue en abril de este año pasado, no del anterior. Y ahí ya estaba yo, ojo avizor, con lo que podía pasar. Pues mira, te lo resumo. No me cambio por el de antes.

P: ¿Has aprendido mucho de todo esto?

R: No sé si es tan importante lo que has aprendido como la persona en la que te has convertido. O sea, no te voy a decir que merezca la pena pasar por ello, pero sí te digo que no me cambio por el de antes. No me cambio por el Sergio de antes de la enfermedad, sin lugar a dudas, vamos.

P: Tú estabas en Los Ángeles. ¿Vas a volver? Porque claro, con todo esto de los incendios que ha pasado por allí, ¿cómo te ha afectado a ti, en cierto modo?

R: De hecho, estamos aquí todavía porque, bueno, siguen los incendios y el aire está ahora mismo en una calidad que yo no me puedo permitir. Yo creo que una persona sana o en plenitud de sus facultades físicas podría aguantar, pero yo no. Bueno, es preferible que lo evite, entonces hemos alargado nuestra estancia aquí. Volveremos en breve, pero yo enseguida estaré de vuelta porque tengo que dirigir la obra de este año. Y luego, es bastante probable, nos estamos planteando volver. Volver, echamos mucho de menos a España, es nuestra ciudad, aunque Marta es nacida en Barcelona, pero siente Madrid como su ciudad, y tenemos muchas ganas de volver y nos estamos planteando acabar el curso, que los niños terminen el curso y, por lo menos, en el corto o medio plazo, pasar un tiempo en España.

P: ¿Y muchos proyectos también?

R: Pues sí, hay un proyecto de cine en junio, a ver cómo estoy para entonces, pero tengo que hacer de asesino en serie, o sea, que mal no me viene el aspecto. Y luego, bueno, voy a dirigir dos obras este año, aunque una se estrena el año que viene, para dos temporadas distintas. Vamos a terminar de editar un documental sobre todo lo que ha pasado, sobre cómo lo creativo me ha ayudado en lo curativo, mucho, y luego he escrito un libro, hasta ese punto he llegado, que yo no me planteaba escribir un libro ni para atrás, y saldrá en mayo, lo publica Planeta y estoy muy contento. Esto sí que me ha ayudado mucho, a esto que te decía antes, de cambiar el punto de encaje, de cambiar el lugar.

P: Y abordarlo, que al final te ayuda a estar ocupado, tener la mente ocupada.

R: Desde otro lugar, sí, pero es más que eso, igual que el documental. No ha sido tener la mente ocupada, igual que dirigir la obra. Ha sido una necesidad, a partir de una necesidad. Necesitaba expresarme, expresarme con la obra de teatro, encontrar los nexos en común que tiene la obra de teatro con lo que me ha pasado, porque los tiene, y luego contar la historia de mi proceso, de a pesar de estar recibiendo quimioterapia, y estar recibiendo un trasplante, etc., no dejar de ensayar, no dejar de, aunque sea en la distancia y en zoom, no dejar la creatividad a un lado, sino todo lo contrario, que sea ella la que me dé la vida. Y luego, encima, me propuso Planeta escribir un libro, y ahí ha sido un trabajo más terapéutico, de encontrarle una razón más allá de lo médico. O sea que estoy muy contento. Estar vivo, como te decía antes, pero también de haber estado tan creativo y tan prolífico, creo que es la etapa más prolífica de mi vida.

P: Tienes un gran apoyo en casa, ¿no? Tu familia, tus niños, Marta...

R: Mis niños, Marta, Río, Olmo y Senda, la perra. La perra ha sido, vamos, ha sido una auténtica senda para caminar y para quitarle mucho peso a muchas cosas que realmente no lo tienen.

