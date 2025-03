La viñeta de Javirroyo: "Primavera alérgica"

Amo la primavera. Ver cómo nacen en el patio de casa las hojas nuevas y primeras flores me parece como ese momento donde todo arranca. De hecho quizás deberíamos celebrar realmente el año nuevo aquí, ¿no os parece? Pero la primavera es una estación “bienmal” para mi: por un lado me flipa, y por otro lado me ataca desde las pelusillas de plataneros que me ahogan, obligándome a llevar una caja de antiestamínicos encima de aquí a junio, rollo kit de salvamento alergil. Y este año dicen que viene fuerte gracias a las lluvias. Si sois como yo ¡mucho ánimo!