““Afortunadamente todavía conservo mi voz“, ha manifestado el vocalista entre burlón y resignado

El cantante de The Who se sincera sobre sus achaques durante un concierto en el Royal Albert Hall londinense

"Espero morir antes de llegar a viejo", cantaba Roger Daltrey en 'My Generation'. Bien, el cantante de The Who tiene 81 años y aún sigue entonando las líneas de uno de los himnos juveniles más definitorios de la historia del rock, pero el tiempo no pasa en balde. “El problema con este trabajo es que te quedas sordo. Ahora me han dicho que también me estoy quedando ciego“, ha revelado durante un concierto de la banda en el legendario Royal Albert Hall londinense.

Hace poco más de un año Daltrey daba por terminado su trabajo al frente de uno de los grupos más influyentes de todos los tiempos. Incluso se mostraba "feliz de decir que esa parte de mi vida se ha acabado", pero su viejo compinche Pete Townshend ha debido hacerle cambiar de opinión y The Who han vuelto a los escenarios este 2025 con ganas de "hacer ruido, liarla y cometer errores".

El primero de los dos conciertos que han ofrecido a a beneficio del Teenage Cancer Trust fue el momento elegido por Daltrey para sincerarse ante el público sobre sus achaques. “Afortunadamente todavía conservo mi voz”, añadió el vocalista entre resignado y burlón, arrancando las risas nerviosas de los asistentes. “Porque si no tendré un ‘Tommy’ completo”, en referencia al protagonista del álbum de The Who de 1969, que narra la historia de un niño que es sordo, ciego y mudo.

"Un momento de vejez"

Daltrey aún tiene la voz, aunque incluso esta puede quebrarse, como le ocurrió en uno de los temas del recital. Nada de lo que avergonzarse. "Sin disculpas, la cagué. Un momento de vejez”, le dijo con naturalidad al público, que no dudó en ovacionarle. “La gente me dice, ‘¿cómo diablos lo haces todavía?‘, tengo que decirles que tuve un sueño en la vida y tuve muchísima suerte”, dijo según la estación de radio británica LBC.

Pete Townshend, con rodilla nueva

El otro único miembro original aún activo de la banda, el guitarrista Pete Townshend, de 79 años, también hizo referencia a su estado de salud. "Hace cuatro semanas y media, me reemplazaron la rodilla izquierda”, informaba. Su paso por el quirófano fue consecuencia de intentar bailar como Mick Jagger, dos años mayor que él, dijo entre risas. Y bromeó sobre la posibilidad de subastar la rodilla vieja: “Elton John se hizo un reemplazo y lo usa como pulsera. Por desgracia, la mía está hecho pedazos”.