La moda actual de biopics de Hollywood sobre leyendas del rock -de Freddie Mercury a Bob Dylan, pasando por Elvis, Springsteen o el que planea Sam Mendes sobre The Beatles- tuvo un ilustre precedente allá por 1991, el gran año de la eclosión del grunge, cuando Oliver Stone presentó su visión sobre una de las grandes bandas de los sesent a, The Doors . Y fue el ahora fallecido Val Kilmer quien se encargó de descubrir el magnetismo incandescente del mítico Jim Morrison a una generación X que hasta ese momento apenas había oído hablar de él pero que cayó inmediatamente rendida a una mística con la que sentía que tenía mucho en común.

De la misma forma que ocurre ahora, elegir el casting adecuado era asunto peliagudo. Solo que entonces no había redes sociales para despellejar cualquier decisión. La plana mayor de los actores más en boga de los 80 optaron al papel de Morrison, desde Tom Cruise a Richard Gere , pasando por Johnny Depp o John Travolta , pero el elegido terminó siendo Val Kilmer, que ya por entonces acumulaba un prometedor y variado currículum pero no era una superestrella.

Val Kilmer ya había sido Iceman en 'Top Gun' , el héroe de 'Willow' y el protagonista de 'Top Secret' -todos hitos absolutos de los años 80- cuando se enteró de que Stone buscaba a un Jim Morrison. El actor no dudó en gastar varios miles de dólares en filmar un vídeo de ocho minutos personificando al rockero en distintas etapas de su vida y demostrando sus habilidades vocales. El director no tuvo que mirar más opciones.

Sin embargo, la película no despertó tantas adhesiones entre la crítica. Tampoco convenció a sus excompañeros cómo Stone había representado a Morrison. "Ese que aparece en la película no es Jim, ese es un tarado. The Doors tenía que ver con el idealismo, con los años 60 y la búsqueda de libertad y hermandad. Pero la película no está basada en el amor, sino en la locura y el caos. Oliver Stone transformó a Jim en un agente de destrucción”, denunciaba el teclista Ray Manzarek, interpretado en la cinta por Kyle MacLachlan, el entonces muy popular agente Cooper de 'Twin Peaks'.