Las ciudades europeas más atractivas para los amantes de la música

"Sería terrible vivir sin música", decía un recordado eslogan de Los 40 Principales en los años 90. Y mucha gente no concibe vivir sin viajar. Así que, ¿qué puede ser mejor que usar la música como excusa para conocer lugares increíbles ? Cada vez son más los amantes de la música que viajan para vivir en directo a sus artistas favoritos, pero no tienen por qué ser solo los grandes conciertos y los festivales más reputados. Europa está plagada de clubes, teatros, salas y pubs donde los melómanos pueden disfrutar de los géneros más diversos, ya sea techno, jazz, ópera o hip-hop.

Se trata de una parada obligatoria en casi todas las giras mundiales de los mejores artistas. El precio medio que suele pagar un aficionado por una entrada de gama media para un show de Oasis o Billie Eilish es de 125 euros. Pero los elevados precios no impiden que la capital británica siga siendo un referente en cuanto a música en directo, ya que cuenta con 75 clubes nocturnos, 25 festivales en el área metropolitana y 26 grandes salas de conciertos . Y para los musicales, pocas opciones hay mejores que el emblemático West End , donde se representan los mayores éxitos, desde 'Hamilton' hasta 'Wicked'.

La capital húngara es una de las mejores opciones europeas para los amantes del teatro musical que buscan producciones de primer nivel a precios asequibles. Por un precio medio de 33 euros el aficionado puede disfrutar de grandes producciones como 'Cats', 'Mamma Mía!' y 'We Will Rock You', en teatros como el Madách Színház, es decir, sólo una fracción de lo que se pagaría en ciudades como Londres.