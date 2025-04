"Siento mucho tener que deciros que, finalmente, el 27 y 28 de junio no se van a poder celebrar los conciertos previstos en el Santiago Bernabéu. Lo he intentado hasta el final, no sabéis lo que me he desvivido por esto, os lo prometo, pero hay cosas que no están en mi mano y es complemente inviable. Por lo tanto, vengo con una solución: los shows se pasarán al 30 y 31 de julio, más de un mes después, al Rayhid Metropolitano. Sé que va a ser muy complicado llenar dos estadios después de tantos cambios y de todo lo que ha pasado, pero ya os digo que no forma parte de mí y os prometo daros el mejor concierto de vuestra vida", ha dicho.