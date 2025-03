Aitana no ha dejado de estar envuelta en polémicas estas últimas semanas. Aunque no le guste compartir su vida privada, la cantante se abrió como nunca en su documental, estando en el foco mediático desde entonces. Después de descubrir el motivo por el que despidió a su manager , Nuria Andreu, es Se bastián Yatra quien se vuelve protagonista. El cantante le lanza un dardo envenenado a Aitana tras las críticas recibidas por su relación en el documental . ¡Anna Gurguí da todos los detalles sobre este nuevo salseo!

“Ella no se para a disfrutar lo que está viviendo”, explica la colaboradora. Según Anna, el cantante colombiano estaría cansado de que la catalana no pasara suficiente tiempo con él, que no fuera una prioridad para ella. “Él tampoco fue la gran ‘red flag’”, admite la periodista. Vai ‘Between my clothes’ no está para nada de acuerdo con esa afirmación. “Ella sí tenía interés, pero cuando la persona no es la correcta, cualquier excusa es válida”, dice tajante la presentadora.