El enigma real no era si el personaje había viajado en el tiempo, o si se había reencarnado, o si el hotel absorbía las almas de sus víctimas, sino el mismo origen de la fotografía. ¿Cuándo se había tomado? ¿Cuál era su historia? Pues bien, después de una concienzuda investigación durante un año, el periodista de 'The New York Times' Aric Toler y el académico británico Alasdair Spark, han logrado desentrañar el enigma de la mítica imagen.