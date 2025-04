El británico Ian Leslie indaga en 'John & Paul: A Love Story in Songs' en la compleja relación entre los dos músicos

Según el escritor, se trataba de “una relación no sexual, pero sí romántica” con un componente erótico que generaba una dinámica única

Paul McCartney, sobre lo que diría a John Lennon y George Harrison en la actualidad: "No se decía entre hombres"

Cuando se trata de The Beatles siempre hay algo nuevo que contar, aunque en realidad ya se haya contado todo. La cuestión es encontrar un ángulo distinto para revisitar la misma vieja historia. Es lo que ha hecho el escritor británico Ian Leslie en 'John & Paul: A Love Story in Songs', un libro en el que describe la amistad entre Lennon y McCartney, los dos genios creativos de los 'fab four', como una especie de romance cargado de muchas las emociones que se asocian a una relación amorosa en su sentido más amplio.

Todo empezó cuando un McCartney de 15 años decidió ir a escuchar a la banda de Lennon, The Quarrymen, en un suburbio de Liverpool. Si aquel día Paul se hubiera quedado en casa haciendo cualquier otra cosa quizás el mundo se habría perdido el compendio de canciones más influyente, popular y reverenciado de la historia de la música popular.

"Dicen que en los matrimonios, los opuestos se atraen y no éramos totalmente opuestos, pero yo tenía algunas cosas que él no tenía y él tenía algunas cosas que yo no tenía, así que cuando se juntaron, sucedió algo extra", recordaba hace unos años Paul sobre cómo comenzó todo.

Más allá de una simple amistad

Efectivamente, desde el día que Paul y John se conocieron desarrollaron una química personal y creativa que iba más allá de la simple amistad. Según Leslie, se trataba de “una relación que no es sexual, pero sí romántica”, con un componente erótico que, aunque no implicaba contacto físico, generaba una dinámica única entre ambos. Y esa conexión era palpable incluso por quienes los rodeaban.

En su análisis de ese vínculo, el escritor detalla que Lennon sí llegó a cuestionarse si podría albergar sentimientos homosexuales hacia su compañero, aunque aclara que no hay evidencia de que su relación llegara a incluir contacto sexual. Sí pudo haberlo, aunque el escritor tampoco lo confirma, entre el propio Lennon y el manager de The Beatles, Brian Epstein, durante unas vacaciones en España en 1963.

Lo interesante de la relación entre John y Paul es que evolucionó a lo largo de los años de la manera en la que lo haría una pareja romántica. Es decir, al fulgor del enamoramiento inicial le sucedió una etapa valle marcada por la admiración mutua y los desafíos compartidos pero en la que irían apareciendo las grietas y tensiones que terminarían desembocando en su ruptura en 1970.

La llegada de Yoko y Linda

La llegada de Yoko Ono y Linda McCartney a sus vidas marcó un cambio significativo en su relación. Tanto Lennon como McCartney se casaron con estas mujeres en marzo de 1969, con apenas dos semanas de diferencia. Según Leslie, esta transición fue una forma de trasladar la intensa conexión que compartían entre ellos hacia sus parejas. “Ambos se casaron con mujeres con las que colaboraron musical y artísticamente. La relación creativa y personal que tenían entre ellos se trasladó a sus matrimonios, pero sin el componente sexual que nunca existió entre ellos”, afirmó el autor.

Este distanciamiento también quedó reflejado en la música que compusieron en la fase final de The Beatles. Para Leslie es muy evidente en 'Hey Jude', el himno escrito por McCartney en 1968 que puede interpretarse como una despedida amistosa entre los dos amigos. La frase "You have found her, now go and get her" (“La encontraste, ahora ve por ella”) es Paul dejando ir a su alma gemela. Y el propio Lennon lo entendió así, según confesó años después.

Lo curioso es que tras la separación de The Beatles y cuando cada uno emprendió su propia carrera en solitario, ambos siguieron enviándose mensajes, algunos especialmente hirientes y cargados de reproches, como los que vomitaba Lennon en 'How Do You Sleep?'.

Ahora y entonces