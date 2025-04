Para esa amiga querida que se está separando, recomendaría esta obra de Maggie Smith, la escritora estadounidense, no la actriz británica (su bio en X dice literalmente "La OTRA Maggie Smith"), unas memorias fragmentarias y verdaderamente jugosas escritas desde el filo de una separación matrimonial. Contiene una de las frases que más he han alimentado últimamente: "La vida es corta, pero no se lo cuento a mis hijos. (...) Yo procuro venderles el mundo. Un agente inmobiliario decente, hasta el peor cuchitril te lo enseña elogiando sus buenos cimientos: Esto podría ser bonito, ¿a que sí? Podrías hacer de esto algo bonito". Y así todo el libro.