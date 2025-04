Un buen plan para este fin de semana puede ser disfrutar del musical 'Six', que se estrena en Barcelona y está inspirado en la historia de las seis esposas de Enrique VIII . Con mucho humor y con un final muy trágico estas mujeres se convierten en auténticas estrellas del pop. Informan en el vídeo R. Doñoro, Andrea López y C. Gramunt.

Las seis tienen algo en común: su marido Enrique VIII se lo hizo pasar mal y están dispuestas a contárselo al mundo en clave musical. Julia Gómez Cora, productora del musical 'Six' en España, asegura que "cuando tú piensas que lo has pasado mal, espera a que te cuente yo", refiriéndose a la historia de las sucesivas mujer del ex rey de Inglaterra.