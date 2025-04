De hecho, empezó a escribir sin tener la idea de cambiar de vida, pero sucedió. Eso sí, la determinación de acabar esa novela que le rondaba durante año fue implacable. Se documentó, leyó, buscó, sintió. Y acabo por abrir un documento word en el ordenador. Ese primer comienzo intuitivo fue terco. "No sabía si iba a encontrar quién me publicase esa novela. Pero tampoco fue sentarse a ver qué sale. Me lo planteé muy en serio, como otros asuntos de mi trabajo académico", explica.