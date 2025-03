Hay pocas cosas peores que darle vueltas a una idea recurrente sin encontrar una solución satisfactoria. Los pensamientos rumiantes son cavilaciones en bucle que no solo provocan inquietud y angustia , sino que conducen al agotamiento físico. "Si te descubres hablando constantemente del mismo tema, si tus pensamientos se han convertido en una prisión que te llena de ansiedad y angustia y te aleja del presente, o si sientes que estás atrapado en un bucle mental que parece devorarte , es una señal de alerta", advierte la la psicóloga Júlia Pascual , autora de 'No te comas el coco'.

¿Cuándo deberíamos empezar a preocuparnos? "Si notas qu e te refugias en casa , en las redes sociales, en series o videojuegos o en no parar de trabajar para evitar pensar y sentir. También cuando empiezas a evitar ciertos lugares por miedo a que se disparen tus pensamientos o cuando sientes la necesidad de consultarlo todo con alguien antes de tomar decisiones", responde Pascual. "En resumen, cuando pensar deja de ayudarte y comienza a hacerte daño , generando sufrimiento, es importante pedir ayuda", concluye.

La clave está en recuperar el control de la mente. Sentir que la dirigimos nosotros y no que ella no domina. Teniendo en cuenta esto, hay tres cosas que debemos evitar cuando estamos en un bucle de rumiación:

Cuanto más intentamos no pensar en algo, más fuerte se vuelve. No se trata de evitar pensar, sino de restarle importancia a esos pensamientos y bloquear la respuesta que nos atrapa en el sufrimiento. "Es como si intentaras no imaginar un elefante rosa: cuanto más lo evitas, más aparece. En lugar de luchar contra los pensamientos, déjalos estar sin darles importancia", explica la psicóloga.