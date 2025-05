No todo fue grunge en el rock de los 90. La respuesta británica al movimiento que sacudió a la juventud de aquellos años, con epicentro en la deprimida Seattle, tuvo nombre propio, Britpop, y se decidió que ahí cabía casi toda la música hecha con guitarras en la Pérfida Albión. Desde el drama urbano de Suede hasta el pop burbujeante de Supergrass, pasando por el existencialismo de The Verve. Pero si hubo dos grupos que dieron entidad al 'subgénero' fueron Oasis y Blur, protagonistas voluntarios de una histórica batalla de bandas alentada por la prensa -al estilo de la de Beatles vs Rolling Stones- que será llevada a las tablas en una obra teatral que se estrenará en 2026.