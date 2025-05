'Roxette in Concert' traerá al popular grupo a España casi una década después de lo que parecía que serían sus últimos conciertos. Hablamos de una máquina perfecta de facturar bombazos pop-rock que no dejó de funcionar a pleno rendimiento desde finales de los 80 y durante los 90. 'The Look', 'Listen to Your Heart', 'It Must Have Been Love', 'Joyride', 'How Do You Do', 'Sleeping in my Car'... la ristra de hits es infinita y perdura en la memoria de todos los que disfrutaban con la radiofórmula de aquellos años.