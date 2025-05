La banda no quiere que '40 años Contando Cuentos' sea una gira más y por eso contarán con una cuidada escenografía y puesta en escena . Jesús Cifuentes (voz y guitarra), Alberto García (violín y trombón) y Goyo Yeves (saxo y whistle) estarán acompañados de una gran banda y de la diversión y potente energía que siempre han caracterizado sus directos.

Celtas Cortos nunca han abandonado los escenarios, así que esta gira no es un regreso, ni mucho menos una despedida, sino un autohomenaje y un regalo a sus fans . "Queremos devolverles todo su apoyo en estos años con un concierto inolvidable en el que, al menos durante dos horas, podrán olvidar sus problemas. El público es el que ha hecho posible que lleguemos hasta aquí ", han contado los miembros de la banda en la presentación a los medios.

Por eso en el repertorio no habrá experimentos ni sorpresas. Será un repaso emocional a una trayectoria durante la que han publicado 13 álbumes de estudio, media docena de recopilatorios y tres discos en directo. No faltarán sus temas más recordados, como 'La senda del tiempo', 'Retales de una vida', 'Tranquilo majete', 'El emigrante', 'Cuéntame un cuento' o la ineludible '20 de abril' .

Sobre este clásico generacional, Cifuentes nos contó que lo escribió como una carta a una vieja amiga, que tenía nombres y apellidos, pero que nunca llegó a enviar por correo postal. Sí lo hizo en forma de canción. "La verdad es que me sentía un poco melancólico, como deslocalizado, y de esa melancolía salió la canción... relata una situación ficticia, pero el fundamento es real. Era por la noche, no hacía más que recordar y recordar, saqué papel y bolígrafo y me puse a escribir una misiva", decía.