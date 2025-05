Poco a poco las viejas leyendas del rock se baten en retirada. Si Ozzy Osbourne o Jeff Lynne anunciaban hace poco que se jubilaban, ahora es el turno de una de las bandas fundamentales de los años 60, The Who, que acaba de anunciar su despedida de los escenarios con una última gira llamada muy oportunamente 'The Song is Over'. Así lo han anunciado el guitarrista Pete Townshend y el vocalista Roger Daltrey, los dos únicos supervivientes de la formación original, en una rueda de prensa.