"Madre/ ya me conoces / tú siempre me has tenido en tu regazo/ Guiaste mis palabras y mis pasos / Ya es tiempo que demuestre si aprendí/ Madre / Quisiera conseguir en eta tarde/ Las fuerzas necesarias para darte/ Los años que luchaste por mi". Así dice la letra de unas de las canciones más emocionantes del dúo, y durante su interpretación en Zaragoza se pudo ver en la primera fila a una mujer abrazada a su madre de 94 años con principios de alzhéimer.