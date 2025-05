España queda en el puesto 24 de 26 países participantes en el Festival de Eurovisión, que ganó Austria con la canción 'Wasted love'

La artista española se pronuncia tras su paso por el festival: "Me quedo con el amor de todos los países, aunque a veces prevalezcan otras cosas"

El Festival de Eurovisión 2025 se ha saldado con la victoria de Austria, quien recibió la mayor puntuación tras sumar los votos del público y del jurado profesional. Melody, representante de España con la canción 'Esa diva', se tuvo que conformar con el puesto 24 de 26 países participantes. La artista española se ha pronunciado al respecto y ha enviado un mensaje en el que reflexiona sobre su paso por este concurso internacional.

Tras la gran final de Eurovisión y después de haber quedado en antepenúltima posición, Melody ha preferido ver el lado positivo de esta experiencia y quedarse con el amor, el cariño y el respeto que han recibido tanto ella como la propuesta que defendió sobre el escenario, "aunque a veces prevalezcan otras cosas". El vídeo que recoge sus palabras ha sido difundido a través de las redes sociales en el que se dirige a sus seguidores y fans del festival.

El mensaje de Melody tras su paso por Eurovisión: "A veces prevalecen otras cosas"

"En primer lugar, quiero dar las gracias a todas las personas que me han apoyado muchísimo, a toda España, porque se ha volcado conmigo cien por ciento. Me han mandado no sé cuántos vídeos de estadios de España llenos para ver la actuación por toda Latinoamérica. Ha sido un show total que esto no se olvidará jamás", comienza a decir la artista desde el hotel una vez se retiró para descansar.

Melody, a pesar de haber conseguido un total de 37 puntos (10 del televoto y 27 por parte del jurado), confiesa estar "muy satisfecha con la actuación que he hecho. Me parece que hemos hecho un gran trabajo. Mi traje me encanta, vocalmente ha estado... estoy muy feliz. Los bailarines son unos máquinas todos. Estoy muy contenta". Confiesa estar cansada y promete hablar "un poco más largo y tendido" con sus seguidores de "todo lo que he visto y de lo que pienso".

"Pero sí quiero dejar claro una cosa: esto es una cosa más y yo con lo que me quedo es con el amor, el cariño y el respeto que todos los países han mostrado, detrás de cámara, a nosotros y a nuestro trabajo. Estaba todo el mundo con la boca abierta", ha añadido, no sin antes anunciar una gira de conciertos muy próxima. "Aún así, vosotros también os merecéis una explicación, una charlita y nos la vamos a pegar y vamos a hablar como ustedes sabéis que yo soy natural y bien clara.

"Vamos a hablar con claridad de lo que yo he visto y de lo que opináis tanto vosotros como yo", continúa. Para concluir, y antes de despedirse, Melody ha insistido en que está "muy feliz y muy satisfecha porque nosotros hemos ganado: el amor está por encima de todo. Y que viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas, pero que viva el arte".