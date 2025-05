Melody cancela su vuelo y no regresa a Madrid tras Eurovisión: "Está muy enfadada"

Socialité 18 MAY 2025 - 13:47h.

Melody cancela todos sus planes y no regresa con la delegación española a Madrid

Primeras palabras de Melody tras su paso por Eurovisión: "Os debo una explicación"

Tras una tensa noche eurovisiva que le dio la victoria a Austria y en la que España quedó en la posición 24 de 26 países participantes (quedó en antepenúltima posición) Melody se dispone para volver a España, pero la intérprete de la canción 'Esa diva' ha cambiado de planes, tal y como ha podido saber, en exclusiva, 'Socialité'. La artista ha cancelado su vuelo de regreso a Madrid y se va, directamente, a Sevilla. Esto significa que no quiere viajar con la delegación española y que prefiere irse directamente a casa. ¡Os contamos todos los detalles de esta repentina y drástica decisión por parte de la cantante andaluza!

"Melody está tan enfadada que ha cancelado su vuelo a Madrid y todos los planes que tenía para hoy. No quiere hablar con nadie", informan los presentadores del programa. Pero quien tiene más información al respecto es Aran Santos: "Ha cambiado todos sus planes en el último momento. En principio, viajaba desde Basilea a Madrid, cogía un vuelo a las tres menos cuarto de la tarde donde la esperan, iba a ser recibida como todos nuestros representantes en Eurovisión, en el aeropuerto de Barajas".

En el último momento, Melody cambia de planes y "podría ser debido a un supuesto cabreo que tiene. Ha cancelado ese plan, ese viaje, y ha decidido que ella no viaja con la delegación española, que se va directamente a Sevilla, a su casa. No quiere pasar por Madrid, lo que implica que no va a saludar a sus fans, que la están esperando. Se quiere ir directamente a Sevilla, a estar con su familia". De hecho, la familia confirma que, en el momento en el que se emite el programa, Melody está viajando a Málaga. ¿Qué ha podido pasar para que la artista haya tomado esta decisión tan repentina?

El supuesto vídeo de Melody enfadada

La información está contratada con la propia delegación española y con su representante, la persona de confianza de la artista, que la acompaña en todo momento y con quien ella se desahoga: "Nos dicen que, en este momento, está agotada y muy cansada". Pero hay algo más. Habría un vídeo circulando en el que "presuntamente, Melody aparecería muy enfadada nada más terminar su actuación en Eurovisión, en Basilea, allí mismo, en esas instalaciones, según dice el autor de este vídeo, aunque esto no lo hemos podido contrastar. Al parecer, está muy enfadada. Todo parece indicar es que Melody está disgustadísima tras su paso por Eurovisión", detalla nuestra compañera. Es más, se habla incluso de lágrimas.

Primeras palabras de Melody tras Eurovisión

Durante la madrugada, tras una intensa noche cargada de emociones, Melody hizo una interesante reflexión en el hotel y que fue publicada a través de las redes sociales. Ella se muestra muy agradecida y contenta con el resultado, pero tiene algo que decir al respecto: "Vosotros también os merecéis una explicación, una charlita y nos la vamos a pegar y vamos a hablar como ustedes sabéis que yo soy natural y bien clara. Vamos a hablar con claridad de lo que yo he visto y de lo que opináis tanto vosotros como yo. Estoy muy feliz y muy satisfecha porque nosotros hemos ganado: el amor está por encima de todo. Y que viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas, pero que viva el arte".