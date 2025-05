Guitarricadelafuente ha hablado sobre su nuevo proyecto en una entrevista para Informativos Telecinco

Criado entre guitarras, fandangos y Youtube. Comenzó colgando versiones caseras en las redes sociales y terminó siendo una de las revelaciones de la música española reciente. Guitarricadelafuente estrena disco, es el segundo donde los cuerpos desnudos, el suyo el primero, sirven de introducción para esta nueva fase en su carrera.

Guitarricadelafuente enseña sus raíces en su nuevo proyecto 'Spanish Leather', cuero español: "Tengo un momento como de herencia del pasado, no como el cuero que que ha atravesado, como los años y que están a flor de piel como las marcas que ha dejado", explica.

El sentimiento del que disfruta el cantante

El artista reivindica su libertad y su juventud: "Mucha sexualidad, no se ahora hay como mucho ímpetu como de encontrarse con el disfrute y yo me he encontrado en un momento de disfrutar de la edad que tengo y cómo me siento con mi cuerpo y cómo me siento con el entorno y con lo que lo que tengo alrededor"

Lo conocimos con esta guitarra y ahora se ha convertido en uno de los artistas españoles más escuchados del momento. Se atreve con todo ahora en el cine junto a Penélope Cruz bajo la dirección de los 'Javis': "Me siento afortunado, como si hubiesen brindado un un regalo, sobre todo porque está inspirado en Lorca".