Parece mentira, pero U2 no publica un álbum con canciones nuevas desde 2017, cuando se lanzó 'Songs of Experience' con un recibimiento mixto. Una eternidad. Desde entonces solo un larguísimo disco de regrabaciones de sus viejos temas que nadie había pedido llamado 'Songs of Surrender', una composición de nuevo cuño no demasiado excitante ('Atomic City')y reediciones de material de archivo.

Tampoco es que se hayan volcado en las giras como otros 'dinosaurios' de su generación, a excepción de su puntual (y espectacular) residencia en la Sphere de Las Vegas, lo cual resulta paradójico en una época de auge de la música en vivo y tratándose de una de las bandas que más sentido le dieron al 'stadium rock'. ¿Está creativamente muerto el que fue el grupo más popular de los 80 y 90? Si nos atenemos a las palabras de Bono, solo han estado en hibernación, pero tiene que haber un buen motivo para salir de su letargo.

The future needs a big kiss

"Nadie necesita un nuevo álbum de U2 a menos que sea extraordinario", ha admitido el líder de la banda en el programa de Jimmy Kemmel. La buena noticia es que están en ello. Y Bono cree que van por buen camino, lo que a su juicio pasa por dejar atrás el pasado para centrarse en el sonido del futuro.

El cantante, que está de gira promocional presentando el documental 'Bono: Stories of Surrender', no ha dado detalles explícitos sobre ese nuevo disco, pero sí ha confirmado que han pasado tiempo juntos en el estudio, incluido el batería Larry Mullen Jr, al parecer, ya totalmente recuperado de los problemas físicos que le impidieron participar en los conciertos de Las Vegas y, según Bono, en modo "innovador".

Cuatro hombres en una habitación

"Es el sonido de cuatro hombres, que sienten que sus vidas dependen de ello. Se lo recuerdo, ellos también lo hacen", ha explicado con su característica grandilocuencia el vocalista sobre lo que están haciendo. "Hay canciones para la cocina, canciones para la pista de carreras, el garaje y canciones para cada parte de tu vida (...) Hay canciones para reconciliarse, canciones para separarse, y U2 tiene un sonido único cuando tocamos juntos. El sonido de una habitación es lo que buscamos", se ha explayado sin revelar nada concreto sobre ese nuevo sonido.

Pero durante su presentación en el Festival de Cannes Bono ya dejó caer que lo que necesita la música de U2 es un buen meneo, quizás como el que le dieron con 'Achtung Baby' (1991) cuando venían de 'Rattle and Hum' (1988). "No hay que tolerar la nostalgia durante demasiado tiempo, pero a veces hay que lidiar con el pasado para llegar al futuro y al presente. Volver al ahora es nuestro deseo. Volver a este momento en el que estamos", confesaba entonces a 'Rolling Stone'.

De momento no hay fechas de ningún tipo, aunque si el proceso siguiera una secuencia lógica a finales de 2025 o en 2026 se produciría el regreso al ruedo del cuarteto irlandés. Entonces comprobaremos si U2 es capaz de regresar al futuro una vez más.