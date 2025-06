Redacción Uppers 03 JUN 2025 - 10:55h.

"Hay directores que pierden su toque a cierta edad, pero yo no soy uno de ellos", ha asegurado el cineasta en una entrevista reciente

Habíamos dado por hecho que 'Jurado Nº 2' sería la última película de Clint Eastwood y, de hecho, habría sido el broche de oro a una carrera brillante, pues es uno de los mejores filmes de su última etapa. Pero el veterano cineasta, a sus 95 años recién cumplidos, no tiene ninguna intención de decir adiós y ha avanzado que ya tiene un nuevo proyecto en desarrollo, aunque de momento no hay pistas sobre la trama o el reparto.

Así lo ha desvelado en una entrevista al medio austriaco 'Kuriers' en la que no ve ningún motivo para no volver a colocarse detrás de la cámara. "No hay razón por la que un hombre no pueda mejorar con la edad. Y hoy tengo mucha más experiencia. Claro, hay directores que pierden su toque a cierta edad, pero yo no soy uno de ellos", asegura con total confianza en sus facultades.

Rápido y mortal

Con 70 años de carrera, Eastwood tiene un amplio bagaje en saber amoldarse a todo tipo de circunstancias. De hecho, esa adaptabilidad es lo que le permite rodar con una rapidez insólita para muchos otros directores y sin perder eficacia. Algunas de sus películas se han rodado en tan solo cinco semanas, haciendo las tomas justas y necesarias. "Como actor me vi obligado a aprender algo nuevo cada año, y es por eso que trabajaré mientras pueda aprender algo, o hasta que esté realmente senil", dice en la misma entrevista.

Añoranza por los buenos tiempos

El director de 'Sin perdón' también reflexiona sobre el estado actual del cine, la repetición de fórmulas o los encargos rutinarios que aceptan muchos cineastas veteranos para seguir trabajando. "Añoro los buenos tiempos, cuando los guionistas escribían películas como 'Casablanca' en pequeños bungalows en los estudios. Cuando todos tenían una idea nueva. Vivimos en una era de remakes y franquicias. He rodado secuelas tres veces, pero hace tiempo que no me interesa. Mi filosofía es: haz algo nuevo o quédate en casa", apunta.

Precisamente, 'Jurado Nº2' es un buen ejemplo de ese cine ajeno a modas, algoritmos, IPs y universos compartidos. Aire clásico, sencillez formal y una historia original y muy enraizada en el tiempo actual. El propio Eastwood dejaba entrever en 2024 con motivo del estreno de la que era su película número 40 como director que "quería encontrar un último proyecto para poder cabalgar hacia el horizonte con la cabeza alta", pero, a la vista está, sus planes han cambiado. Y solo podemos celebrarlo.