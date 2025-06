Redacción Uppers 05 JUN 2025 - 10:36h.

El cantante de 'Take On Me' ha sido sometido a un tratamiento avanzado con tecnología médica de última generación

El grupo noruego más exitoso de la historia ha protagonizado una historia de filias y fobias entre sus integrantes

A-ha fue una de las bandas más populares del pop de los 80, gracias sobre todo a esa inmortal 'Take On Me' y su mítico videoclip, que acumula más de 1.500 millones de reproducciones en YouTube. Ahora su vocalista, Morten Harket, ha confesado a través de un comunicado oficial que padece párkinson y ve poco probable volver a cantar en directo su famoso hit.

“Lo conocen como un cantante dotado, una estrella de pop reservada, solista, líder de A-ha, compositor, pensador excéntrico, padre de cinco hijos y también abuelo, pero en los últimos años Morten Harket también ha sido un hombre luchando contra su propio cuerpo”, comienza un largo artículo escrito por Jan Omdahl, biógrafo del grupo.

Aunque el cantante, de 65 años, inicialmente quiso mantener la enfermedad en secreto, se ha decidido a hacerla pública. "No tengo problema aceptando el diagnóstico. Con el tiempo he aprendido de la actitud de mi padre de 94 años ante la rendición gradual del organismo: 'Uso lo que funciona'», ha expresado el vocalista noruego.

Estimulación cerebral profunda

"Había una parte de mí que quería revelarlo. Como decía, no era un problema, pero mi necesidad de paz y tranquilidad para trabajar es lo que me ha estado frenando. Estoy haciendo lo posible para evitar que todo mi sistema empiece el declive. Es difícil el equilibrio entre tomar la medicación y gestionar sus efectos secundarios", cuenta Harket, que ha sido tratado en el último año en una clínica en EEUU.

El cantante ha utilizado un método llamado estimulación cerebral profunda, consistente en implantar electrodos en ambos lados del cerebro, pero la enfermedad ha afectado a su voz: "No sé si puedo [seguir cantando]. No me apetece, y para mí es una señal. Tengo la mente abierta en cuanto a lo que creo que funcione, no espero conseguir control técnico total. La pregunta es si puedo expresarme con la voz. Tal y como están las cosas eso está descartado. Pero no sé si podré hacerlo en algún momento del futuro".

Mensaje a los fans

Harket ha pedido a sus admiradores que no se preocupen por él y que empleen sus fuerzas mejor en averiguar "quiénes quieren ser". "Usad bien la naturaleza, el fundamento de nuestra existencia, cuidad del medio ambiente mientras todavía sea posible. Usad vuestra energía y fuerzas para afrontar problemas reales y sabed que me están cuidando bien”, se despedía.

Formado en 1982 por Harket, Magne Furuholmen y Paul Waaktaar-Savoy, A-ha es el grupo noruego más exitoso de la historia, con más de 100 millones de discos vendidos y hits como 'The Sun Always Shines on TV' o 'The Living Daylights'. A pesar de sus numerosas idas y venidas, nunca desapareció como tal. Hace tres años celebraban sus cuatro décadas de existencia con un álbum, True North', que podría ser el último.