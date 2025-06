La banda estadounidense agota todas las entradas para su concierto del 23 de junio de 2026 en Madrid

Linkin Park anuncia su regreso: nueva vocalista, disco y gira tras la muerte de su líder en 2017

La fiebre por la música en directo no decae. Los últimos en agotar las entradas casi de inmediato han sido Linkin Park, que han tardado poco más de cinco minutos en colgar el cartel de 'sold out' para su único concierto en España, el 23 de junio de 2026 en Madrid. El cabreo de miles de fans que se han quedado con las manos vacías es inevitable. Sobre todo cuando ya están disponibles en los portales de reventa esos mismos tickets que no han podido conseguir pero mucho más caros.

Ritual de lo habitual

El diabólico ritual se repite con cada figura que anuncia conciertos en nuestro país. Recientemente ha ocurrido con una estrella internacional como Bad Bunny, pero también con unos clásicos patrios como El Último de la Fila. Se anuncian fechas a bombo y platillo, se forman colas virtuales mastodónticas el día que las entradas se ponen a la venta online y estas vuelan en cuestión de segundos. Enhorabuena para los agraciados y pataleo en redes sociales para los frustrados, que deberán acudir a vías alternativas si aún siguen interesados. Y hasta la próxima.

En el caso de Linkin Park era obvio que los fans se tirarían en masa a la web de Ticketmaster. La formación estadounidense no se dejaba ver por estos lares desde 2017, el mismo año en el que falleció su cantante, Chester Bennington. El año pasado abrían un nuevo capítulo en su historia con la incorporación de Emily Armstrong como co-vocalista, la publicación de un nuevo disco, 'From Zero', y el anuncio de una gira mundial que les traerá a España.

Un recinto muy limitado para un grupo tan masivo

Que conseguir entradas iba a ser complicado quedó claro desde que se anunció que el concierto se realizaría en el Auditorio Miguel Ríos, un escenario al aire libre en Rivas, al sur de Madrid, que puede llegar a albergar hasta 34.000 personas pero que para la ocasión iba a quedarse en solo 15.000, un número muy limitado para una banda que mueve a audiencias masivas.

Y, efectivamente, pese a estar como un reloj a la hora acordada, miles de personas se han quedado fuera y muchos de ellos no han tardado en volcar su enfado en redes sociales, quejándose de la reventa y señalando lo obvio: que la banda debería tocar en un lugar con una capacidad mucho mayor, máxime cuando hay tanta expectación por verles en vivo con su nueva cantante. Aunque tampoco es que la oferta de grandes recintos abunden en la capital, con el Santiago Bernabéu en stand-by provisional y el Riyadh Air Metropolitano a rebosar de compromisos.

Los afortunados, en cambio, celebran poder reencontrarse -aunque sea dentro de doce meses- con el grupo liderado por Mike Shinoda, que se espera ofrezca un espectáculo repleto de tanto canciones nuevas del último disco como temas de su trayectoria que ya son clásicos del rock contemporáneo.