Redacción Uppers 16 JUN 2025 - 10:51h.

Zak Starkey, el hijo de Ringo Starr, publicará el single 'Rip Off' con la colaboración de Sean Ono Lennon y James McCartney

En una época en la que casi todos los grandes grupos del pasado acaban reuniéndose al calor de la nostalgia (y del dinero), los Beatles sigue siendo el único viejo mito que no puede volver físicamente. Pero su legado sigue siempre vigente en forma de reediciones de sus discos, documentales, películas como las que prepara Sam Mendes, rescatando viejas demos con la ayuda de la IA o, como en esta ocasión, a través de sus hijos. En esta ocasión ha sido Zak Starkey, el hijo de Ringo Starr, quien ha anunciado que va a publicar un single con la participación de los vástagos de John Lennon y Paul McCartney.

Starkey está últimamente en el ojo del huracán debido a su controvertido despido de The Who, la banda coetánea de los Beatles en la que llevaba muchos años encargándose de la batería. Sin embargo, no le faltan opciones. Ahora mismo está enfocado en Matra of The Cosmos, una especie de supergrupo alternativo en el que también está el guitarrista Andy Bell, los Happy Mondays Bez y Shaun Ryder o Noel Gallagher. Junto con ellos tiene ya listo un álbum listo que incluye un sencillo titulado 'Rip Off' con Sean Ono Lennon y James McCartney.

Nada que ver con los Beatles

"Se han hecho muy amigos míos en los últimos tres o cuatro años. La verdad es que no los conocía. Todo el mundo piensa que los Beatles se toman el té todos los domingos, y nos juntamos y todo es equipo, genial, genial y todo eso", confiesa en una entrevista en 'Clash'. "Les tengo un gran respeto como músicos. James es un cantante increíble. Tenía un título, una canción suelta en la que estaba trabajando, y Sean le puso un montón de sintetizadores de John Carpenter, ¡y una voz que suena como la de su padre, pero con aún más acidez!", cuenta sobre el tema.

En otra entrevista con 'The Telegraph', Starkey insiste en que lo que han hecho juntos no se parece en nada a los Beatles, ni pretende sentirse como un homenaje o tributo nostálgico a sus padres. "Es como Mantra of the Cosmos con ellos. Es Sean of the Cosmos y James of the Cosmos; sigue siendo mi banda", aclara. Preguntado por la posibilidad de completar el cuarteto con Dhani Harrison, hijo de George, el batería es tajante: "No lo necesito. ¿Por qué debería?".

Lo cierto es que tampoco es la primera vez que los hijosde los 'fab four' colaboran. Hace un año la firma más idolatrada de la historia de la música, Lennon-McCartney, reaparecía en el tema 'Primrose Hill', una canción de James McCartney coescrita con Sean Ono Lennon. Ciertamente, tampoco se parecía a los Beatles.

Starkey, fuera de la reunión de Oasis

Por su parte, Starkey también ha hablado del retorno de Oasis, banda en la que estuvo enrolado entre 2004 y 2009. Para el hijo de Ringo es "fantástico" que los Gallagher se junten de nuevo. "Todos lo quieren, ¿no? Las mejores canciones, el mejor cantante que he visto. Son unos grandes amigos". Sin embargo, admite que se siente un "poco cabreado" por no haber sido invitado a la gira de reunión. "Pero Liam tiene un nuevo baterista. Y una vez que tienes un nuevo baterista, se acabó. Si te sientes cómodo con tu chico, te sientes cómodo con tu chico".