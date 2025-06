El beatle se imaginó a los 24 años cómo sería disfrutar de una tranquila y plácida jubilación en 'When I'm Sixty Four'

Los secretos de Paul McCartney para mantenerse en plena forma y dar conciertazos de 3 horas

Paul McCartney cumple 83 años en plena forma, como recordarán quienes asistieron a sus dos conciertos en Madrid el pasado mes de diciembre. Probablemente ni él sepa de dónde saca la vitalidad para seguir haciendo giras por todo el mundo y publicando música nueva. De hecho, se espera que en algún momento de 2025 aparezca el sucesor de 'McCartney III', álbum editado en 2020. Lo que es seguro es que el Macca veinteañero de los Beatles no se habría imaginado llegar tan lejos, pues su idea de llegar a viejo era disfrutar de una tranquila y plácida jubilación a los 64 años, como imaginaba en 'When I'm Sixty Four', uno de los temas que compuso para el mítico 'Sgt. Pepper's Lonely Heart's Club Band'.

¿Forever young?

"When I get older losing my hair / Many years from now / Will you still be sending me a Valentine / Birthday greetings bottle of wine", comenzaba aquella canción en la que un joven le cantaba a su amada sus planes de envejecer juntos y se cuestionaba si le seguiría amando a pesar de los estragos del tiempo. Bueno, el McCartney octogenario tiene algunas arrugas (no muchas), mantiene su cabellera intacta y no se limita a arreglar fusibles y quitar la hierba del jardín (aunque seguramente también haga estas cosas), sino que sigue llenando estadios por todo el mundo.

La destinataria de las líneas originales difícilmente podía ser Linda Eastman, el gran amor de la vida de Paul y a quien acababa de conocer justo cuando se publicó el Sgt. Pepper's en el verano de 1967. Sus nietos no se llamarían 'Vera, Chuck y Dave', como enumeraba en la canción, pero juntos tuvieron a Mary, Stella y James, más Heather, que era fruto de una relación anterior de Linda pero que Paul adoptó como suya. Los dos enamorados se casaron en 1969 y no llegaron a envejecer juntos porque ella falleció a los 57 años víctima de un cáncer de mama. Hoy Paul es feliz con Nancy Shevell, con quien contrajo matrimonio en 2011.

Un regalo de cumpleaños para su padre

En realidad, a Macca se le ocurrió 'When I'm Sixty Four' como un regalo de cumpleaños para su padre, que poco tiempo antes había cumplido precisamente 64. Fue el pasado musical de su progenitor el que le inspiró el estilo de variedades de los años 20 y 30 que transpira la música. "Crecí embebido de esa tradición de music-hall”, le dijo Paul a Barry Miles, autor del libro 'Many Years From Now'. De hecho, melodía de este tema fue una de las primeras que compuso en su vida al piano, cuando tenía 16 años.

"La compuse pensando vagamente que podía servir para una comedia musical o algo así", relataba el beatle, que nunca se olvidó de ella. Es más, la canción se volvió una broma para fiestas en el repertorio inicial de los Beatles cuando tocaban en el Cavern Club de Liverpool. Sin embargo, 'When I'm Sixty Four' parecía destinada a permanecer inédita hasta que en 1966 Paul consideró su inclusión para el siguiente álbum de los 'fab four'. Para ello le pidió al productor George Martin que le escribiera unos arreglos de clarinete que contribuirían a acentuar su tono vodevilesco, entre la nostalgia y la sátira.

La canción fue mezclada antes del fin de año, lo cual la convirtió en el primer tema terminado de 'Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band', aunque casi se queda fuera del disco. A John Lennon nunca le gustó. Cuando le preguntaron quién la había compuesto, contestó que "Paul, completamente. Nunca soñaría con escribir una canción así". Muchos años después el propio McCartney reconocía que si pudiera le cambiaría la letra: "Si tuviera que escribirlo ahora, probablemente lo llamaría ‘Cuando tenga 94".