El cine es una cuestión de influencias. Los cineastas beben de quienes les precedieron, les homenajean, les reinventan o les contradicen. Si las imágenes y las ideas se transmiten entre generaciones como una especie de linaje donde cada obra lleva en sí las huellas de otras, los Javis serían los herederos directos de Pedro Almodóvar. Así lo han reconocido Javier Ambrossi y Javier Calvo siempre que han tenido ocasión. Y para los creadores de 'La Mesías' aún había mucho que preguntarle al director manchego. Nunca sabemos lo suficiente sobre el cineasta más importante que ha dado este país. De ahí 'Pedro x Javis'.

En su nueva serie documental, Almodóvar se abre en una larga conversación íntima salpicada de confesiones, recuerdos y revelaciones inéditas. Por ejemplo, recuerda sus inicios, cuando trabajaba en Telefónica y con su primer sueldo se compró una Super 8: "Nadie me tomaba en serio porque venía del escalón más bajo del underground. Mis películas son muy representativas de un país y de la gente que lideraba la noche, porque Madrid era la ciudad en la que había que estar".

Pero del circuito underground saltó al éxito internacional. "Al principio, todo el mundo celebraba mis super ochos. Pero no podían creer que aquel chico de provincia, que por eso era tan gracioso, iba a llegar a 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' e iba a tener tanto éxito. No quiero hablar de la palabra envidia, pero sí que hubo un encontronazo raro", rememora.

Contar historias para huir de la muerte

En una pasaje en el que habla sobre la mortalidad, uno de los grandes temas que atraviesan su cine, el director de 'Dolor y gloria' reconoce que "mi modo de huir de la idea de la muerte ha sido contar historias. Esa pantalla no solo da sentido a mi vida, sino que se ha convertido en mi vida. Mi única vida".

El cineasta reconoce que no le obsesiona su legado pero sí tiene algo claro: "Cuando haya muerto, he prohibido a mi familia que autorice mi biopic o biografía". Y hablando de la muerte, también se refiere a dos de sus actrices fetiche, recientemente fallecidas.

"Alguien debería anotar el caso de Verónica Forqué para que no vuelva a pasar. Fue víctima de la telerrealidad", lamenta. El recuerdo de Marisa Paredes, protagonista de 'Entre tinieblas', 'Tacones lejanos' o 'La flor de mi secreto' aún le emociona. "No me acabo de hacer a la idea de que Marisa ha muerto. No tengo la sensación de que se haya ido".

Only Fans y el fan-fiction

Preguntado por ideas que tenga en mente para el futuro, el director de '¡Átame'! no duda en admitir su fascinación por el fenómeno Only Fans. "De haber sabido que existía Only Fans en 'La mala educación', el señor Berenguer habría descubierto a Gael García Bernal en un Only Fans, Es una idea dramáticamente maravillosa para un encuentro entre dos personajes que tienen algo que ver".

Y también le llama la atención el fan-fiction, "la ficción hecha por fanáticos. De hecho, yo ya hice esto. Cuando vi 'Blade Runner' escribí una película donde todo eran replicantas", revela. No perdamos la esperanza de ver algún día ese guion en la pantalla grande.