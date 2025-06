Rels B estrena su nuevo proyecto conceptual sobre el amor y el verano

telecinco.es 20 JUN 2025 - 12:43h.

‘afroLOVA 25’ abraza y representa los amores de verano

Compartir







En mitad de su A NEW STAR WORLD TOUR, la gira más importante de su carrera y a pocos días de que se consagre en su tierra con el concierto en el Estadio Son Moix de Mallorca, Rels B estrena su nuevo álbum, ‘afroLOVA 25’, con el que volverá a conquistar el verano como ya hizo con la primera entrega de su saga inspirada en los ritmos afro y caribeños en 2023.

El reconocimiento masivo que lleva más de un lustro recibiendo en Latinoamérica se ha multiplicado exponencialmente hasta convertirse en el artista español más escuchado en el mundo. Rels B se ha convertido en uno de los personajes más relevantes del país que le vio nacer.

Canciones como ‘vuelve contigo’, ‘LA PROPUESTA’, ‘Mis Días A Tu Suerte’ o el maravilloso cierre que es ‘que todo siga igual,,, o que vaya mejor’ nos traen a un Rels B congraciado con el amor y la felicidad de estar en pareja, que ya no quiere seguir viviendo una vida alocada y disoluta porque ha encontrado a quien querer, que ha quemado etapas y ha madurado -no solo personalmente, sino artísticamente- para ser quien es hoy. Así, y tal y como el cantante ha compartido en sus redes sociales, ‘afroLOVA ’25’ no es un álbum al uso, sino una colección de temas pensados para transmitir un mood o estado de ánimo muy concreto -algo parecido a lo que hizo Drake en ‘MORE LIFE’- a sus oyentes.

En este sentido, ‘afroLOVA 25’ abraza y representa los amores de verano. Supone una renovación de los motivos de su antecesor de 2023 y una continuación de lanzamientos como ‘Te Regalo’, que ya se ha convertido en uno de los favoritos de los fans. Como todos los grandes artistas, Rels B aúna lo personal y lo artístico en sus canciones. ‘afroLOVA 25’ es un nuevo paso en una carrera que no tiene techo. En esta ocasión, además de inspirarse en los sonidos de herencia africana -afrobeat, amapiano,…- ha mirado a los ritmos caribeños con el acierto y la ambición habitual de llevarlos a su propio terreno sin renunciar a su esencia intrínseca. Para ello se ha unido a nombres tan interesantes en el panorama internacional como Los Sufridos -el colectivo dominicano de Cromo X responsable del hit ‘Duro de verdad’-, Kapo, o Thisizlondon -el productor detrás del ‘Calm Down’ de Rema’.

Rels B cuenta con todas las cartas en su mano para volver a ser el protagonista del 2025. En mitad de A NEW STAR WORLD TOUR, una de las giras más importantes que se recuerdan en un artista hispanohablante de su generación, el mallorquín vuelve a brillar para cantarnos sobre el amor, la felicidad y la buena suerte. Sin renunciar, claro está a ponernos a bailar y a cantar sobre la arena, mirando el atardecer, al ritmo de una bachata o un perreito. Esta vez, muy pegados a quien queremos.