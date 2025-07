La mediación de la matriarca de los Gallagher fue clave para lograr el alto el fuego entre Noel y Liam

Si ningún contratiempo de última hora lo impide, lo que parecía imposible se hará realidad este 4 de junio. Después de 15 años de rumores, zascas e insultos en los medios entre los hermanos Noel y Liam Gallagher, el regreso de Oasis se hará efectivo con el concierto en el Principality Stadium de Cardiff, pistoletazo de salida de la gira musical con más demanda de lo que llevamos de siglo. Solo con los shows programados en Reino Unido e Irlanda cada uno de los hermanos podría ingresar 50 millones de libras. Y todo se deben (se lo debemos) al amor de una madre.

Por supuesto que con tantas montañas de dinero de por medio, la reconciliación de Liam y Noel tenía que ser inevitable, pero probablemente no habría sido posible si Peggy Gallagher, de 82 años, no se hubiese arremangado para conseguir un alto el fuego entre sus dos vástagos, quienes no se hablaban desde la disolución en 2009 de la banda más emblemática del britpop de los años 90.

Working class hero

Peggy tuvo que criar sola en el barrio obrero de Burnage, en Manchester, a sus tres hijos -Paul, Noel y Liam- tras echar de casa su violento marido, Thomas Gallagher, que le propinaba frecuentes palizas que dejaron un recuerdo imborrable en la memoria de los pequeños. Sacó adelante a su familia trabajando como limpiadora, con el sueldo mínimo y una tenacidad a prueba de balas.

Fue Peggy quien decidió comprarle una guitarra al mediano, Noel, para reconducirle cuando pasó por una fase complicada en la que dejó el colegio y empezaba a juntarse con malas compañías. Y fue su colección de discos de The Beatles, Elvis y Dusty Springfield la que metió el rock en las venas del pequeño Liam. Nunca dudó de ellos cuando decidieron formar una banda juntos y tampoco dudó a la hora de mediar cuando las cosas se descontrolaban y se liaban a puñetazos.

Por el amor de una madre

No intervino sin embargo cuando las cosas llegaron a un punto de no retorno en 2009, en París, pero durante todos estos años ha sufrido en silencio por sus vástagos. Hasta que a sus 81 años decidió decirles algo que lo cambió todo: “No me voy a morir sin veros juntos otra vez”.

"Fue una decisión de ellos, obviamente. No se puede obligar a las personas a hacer algo que no quieren. Pero yo solo les dije: 'Vamos, déjense de tonterías y sigan adelante", ha contado la propia Peggy en una entrevista en el 'Irish Mail on Sunday'.

"Nadie quiere ver a sus hijos peleados para siempre (...) Me alegra que hayan hecho las paces… aunque estaré contenta cuando todo esto haya terminado, porque me estresa demasiado”, añadía la mujer, que se acaba de someter a una operación de prótesis de rodilla, pero que quiere estar presente al menos en uno de los conciertos de la gira: "Espero poder ir al concierto en Dublín, en agosto. Si logro caminar un poco, ese es mi plan… será maravilloso". Confiemos en que los hermanos aguanten hasta entonces.