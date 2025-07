Redacción Uppers 09 JUL 2025 - 17:01h.

Colegas, amigos y viejos rivales acompañaron al 'Príncipe de las Tinieblas' en su adiós a los escenarios

El mundo del rock asistió el pasado 5 de julio al fin de una era. Entre lágrimas, emociones desatadas y un indisimulable aura de nostalgia, Ozzy Osbourne, el maltrecho Príncipe de las Tinieblas, se despidió de los escenarios para siempre con un concierto multitudinario en el estadio de Villa Park en Birmingham, su ciudad notal.

Miles de aficionados y decenas de colegas, amigos e incluso rivales, herederos todos de una forma u otra de la antorcha que prendieron Black Sabbath a finales de los 60, quisieron despedir con honores a la mayor leyenda viva del heavy metal, que se unió por última vez con Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward en el evento 'Back to the Beginning'.

Regreso al principio

Así, reconocidas bandas del rock y el metal como Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Anthrax o Tool celebraron el legado de Black Sabbath y de Ozzy, que a sus 76 años está aquejado de diferentes problemas de salud, entre ellos el mal de párkinson, y no planea volver a cantar en directo. De hecho, durante su doble actuación, en solitario y con sus compañeros de la banda pionera del metal, se mantuvo sentado en un trono negro.

Como colofón a una noche para el recuerdo, los invitados de lujo al concierto protagonizaron una foto 'de familia real' no menos histórica junto al 'mad man' que tomó Ross Halfin. En la fila superior, de izquierda a derecha, se puede ver a Rex Brown (Pantera), Tobias Forge (Ghost), David Draiman (Disturbed), James Hetfield (Metallica), Tony Iommi (Black Sabbath), Steven Tyler (Aerosmith), Ozzy Osbourne (Black Sabbath), Robert Trujillo (Metallica), Philip Anselmo (Pantera), Geezer Butler (Black Sabbath), Sammy Hagar y Kirk Hammett (Metallica).

Mientras que en la fila inferior, de izquierda a derecha, aparecen Mike Inez (Alice in Chains), Zakk Wylde (Ozzy Osbourne / Pantera), Bill Ward (Black Sabbath), Lars Ulrich (Metallica) y Billy Corgan (Smashing Pumpkins).

Posteriormente, el guitarrista de Extreme Nuno Bettencourt compartió una segunda versión de la foto y escribió: “La familia real del rock and roll, la feria de vanidades de la locura, el ‘príncipe de la oscuridad’ y sus reales súbditos”.

Ozzy no pudo evitar la emoción en su despedida de los escenarios ante los cientos de miles de seguidores metaleros congregados en el estadio del Aston Villa. “Se está tan bien en este escenario. No tenéis ni idea. Os quiero a todos”, dijo Osbourne, que reconocía que, después de quedar "fuera de juego durante seis años" por sus problemas de salud, "no pueden entender cómo sienta esto, gracias desde el fondo de mi corazón”. Long live rock 'n' roll.