El rapero ha cancelado su participación en estos festivales por su supuesta vinculación con el fondo de inversión americano KKR

Residente era uno de los cabezas de cartel tanto del Festival Internacional de Benicasim (FIB), que comenzará el próximo 17 de julio, como del Morriña Fest, previsto para el día 25. Y decimos "era" porque, en un vídeo publicado casi in extremis, el famoso rapero puertorriqueño ha comunicado que no participará en sendos eventos y que sus conciertos han sido oficialmente cancelados. La decisión la ha tomado él mismo al enterarse, a través de su hermano, de que estos festivales "están vinculados" al KKR (Kohlberg Kravis Roberts), una firma global de inversión y gestión de activos que tiene su sede principal en Nueva York.

Según el cantante, esta empresa estadounidense "brinda apoyo económico y armamentístico a Israel" y, por ello, ha optado por cancelar sus actuaciones de forma radical. Así lo ha asegurado él en una publicación en la que también confiesa que está inmerso en la redacción de un guion y en disfrutar de la compañía de su hijo, el "único" que le alivia el agobio de las giras, por lo que "no se había enterado" de tales circunstancias:

¿Qué es el fondo de inversión KKR?

"Hace unos días, a través de mi hermano, me enteré de algo de lo que no teníamos ni idea, porque nosotros no vivimos aquí en España. Consulté con amigos y periodistas de investigación para asegurarme de que es cierto. Lo que ocurre es que dos de los festivales a los que yo me presentaba, el Festival Internacional de Benicasim (FIB) y el Morriña Fest están vinculados a un fondo de Estados Unidos llamado KKR", comienza a decir en su vídeo de Instagram.

Y, para que no quede ninguna duda de los motivos de su decisión, ha explicado a qué se dedica dicha empresa: "Este fondo invierte y apoya económicamente a empresas de Israel relacionadas con tecnología militar, sistemas de vigilancia y hasta espionaje, y también financia proyectos inmobiliarios en asentamientos ilegales en territorios palestinos ocupados, contribuyendo de esta manera indirectamente al genocidio y la violación sistemática de derechos humanos contra el pueblo palestino. Por eso, quiero decir públicamente que no puedo participar ni un solo segundo en algo que esté relacionado con esta tragedia, aunque sea de la manera más mínima", ha dicho.

Mi posición siempre ha sido clara con respecto a este tema, siempre ha sido así y siempre lo será. Palestina libre. Instagram

De hecho, la vinculación de la que habla sí sería algo indirecta, pues KKR posee acciones de Superstruct Entertainment, que a su vez tiene una participación minoritaria en la compañía Bring the Noise, que es una de las que organizan el Morriña Fest. Siendo así, el cantante tiene muy clara su posición: "Pido disculpas a cada persona que compró entradas para verme y confirmo oficialmente que no voy a participar en estos festivales. No sé si esto me va a traer consecuencias legales, pero honestamente no me importa. Mi posición siempre ha sido clara con respecto a este tema, siempre ha sido así y siempre lo será. Gracias por vuestra comprensión. Palestina Libre", ha concluido.

Residente no ha sido el único artista internacional que ha cancelado sus próximos conciertos en estos festivales del panorama español. La cantante Judeline también ha tomado la misma decisión, al posicionarse "en contra del genocidio y a favor de los derechos de Palestina, hoy y siempre" y declinando así su participación en el FIB.