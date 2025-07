La cantante ha anunciado que cancela su participación en el Festival Internacional de Benicasim, prevista para los días 17,18 y 19 de julio

Judeline, una de las artistas emergentes del momento: "El lanzamiento del disco me ha cambiado la vida"

La cantante Judeline ha anunciado que cancela su participación en el Festival Internacional de Benicasim (FIB), prevista para los días 17,18 y 19 de julio, por la relación "directa y evidente" con el fondo de inversión estadounidense KKR .

"He decidido no participar este año en el Festival FIB dada su vinculación con el fondo KKR. Me posiciono en contra del genocidio y a favor de los derechos de Palestina, hoy y siempre. También mi equipo, quienes apoyan esta decisión. Nos vemos en el resto de festivales", ha señalado la cantante en un comunicado publicado en su Instagram.

Judeline argumenta que sabe que muchas de las cosas que hacen los artistas tienen implicaciones que no se alinean con sus convicciones y que la mayor parte de lo que se consume tiene consecuencias "nefastas" para una parte de la población o el planeta. "Aunque no siempre seamos conscientes", indica.

La artista tenía previsto actuar el viernes 18, junto con Love Of Lesbian, Ginebras, León Benavente, Tiga o Malmo 040, entre otros. El FIB ya ha retirado el nombre de Judeline del cartel.

De esta manera, Judeline se une al listado de artistas que han expresado su rechazo a participar en certámenes que tengan vinculación con el fondo KKR. Ya en el pasado mes de mayo, el grupo catalán La Élite también anunció su desvinculación del FIB.

Igualmente, son varios los festivales que se han visto perjudicados por el fondo KKR, como el Sónar, que vio como 28 artistas cancelaban su participación en la edición que se celebró del 12 al 14 de junio.

Sobre Judeline

Lara Blanco, más conocida como Judeline, es una de las artistas emergentes del momento. En octubre del pasado año publicó su primer álbum, 'Bodhiria', y fue todo un éxito, llegando a actuar en el Festival Coachella -siendo la única representante española-, en el Primavera Sound y en el primer concierto de Dellafuente en el Estado Metropolitano, entre otros.

"Cuando uno empieza a cantar, los checks de sueños que tiene súper a largo plazo uno de ellos yo creo que es hacer el Coachella, ¿no? Y que de pronto haya pasado ya, obviamente es muy loco, y son objetivos que uno ha pensado que iban a tardar más en llegar, pero fue una experiencia súper linda", aseguró en una entrevista con Informativos Telecinco.