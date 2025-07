Myles Smith ha sorprendido a los viandantes con un breve concierto espontáneo en mitad de la calle



El artista británico Myles Smith ha sorprendido a los viandantes con un breve concierto espontáneo en mitad de la calle. El músico, medio de incógnito, interpretó una de sus canciones acompañado por varios músicos para sorpresa de los ciudadanos que pasaban por el lugar.

El artista saltó a la fama el pasado año gracias a su éxito 'Stargazing', que se convirtió en una de las canciones más virales de TikTok. En sus redes sociales acumula millones de seguidores, más de 1,5 en Instagram.

Myles Smith: "Intento mantenerme cerca de mi gente"

Pese a su cambio de vida gracias al éxito de su canción, Myles ha confirmado en varias ocasiones que quiere mantener los pies en la tierra y que el éxito no le cambie: "Intento mantenerme cerca de mi gente. Mi familia, mi equipo, mis amigos: ellos me mantienen a nivel. Y escribo. Aunque no sea para una canción, el simple hecho de escribir me ayuda. Y cuando puedo, vuelvo a casa. Hay algo en volver a Luton que lo resetea todo para mí", compartía en medios locales.

Además, con su historia quiere inspirar a los más jóvenes a luchar por sus sueños: "No esperes a que te den permiso. Si te gusta, hazlo. Escribe las canciones, súbelas a la red, toca en conciertos, por pequeños que sean. Sigue adelante aunque parezca que nadie te escucha, porque alguien lo hará. Soy la prueba de que no tienes que venir de una gran ciudad o de una escuela de lujo para que funcione. Sólo tienes que ser honesto y constante".