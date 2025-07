Kylie Minogue pone el broche de oro al Icónica Santalucía Sevilla Fest

Más de 12.000 personas disfrutaron este lunes del único concierto en Andalucía de Kylie Minogue dentro de su gira

La artista participó en el Icónica Santalucía Sevilla Fest

Kylie Minogue ha puesto el broche de oro al Icónica Santalucía Sevilla Fest. En su quinta edición, el festival ha batido todos sus récords, como informa Marta Manchón.

La de Melbourne protagoniza su decimosexta gira alrededor del mundo, que comenzó el 15 de febrero de 2025 en Perth y finalizará el 26 de agosto en Monterrey, después de cerrar casi 70 fechas con un espectáculo que guarda la esencia de la gran diva del pop electrónico de hace 30 años, que sigue no solo en activo, sino llenando todos los espacios en los que actúa.

La vuelta a los escenarios de Kylie Minogue

La esperada gira de Kylie Minogue ha llegado tras cinco años sin pisar los escenarios, presentando y celebrando el álbum 'Tension II', un trabajo de pop electrónico, de 'beats' potentes y mucha emoción, con grandes colaboraciones femeninas, que hace el número 17 de la carrera de la diva, y con el que ha conseguido posicionarse nuevamente en el número 1 de Reino Unido.

La intérprete de 'Padam Padam' bate así un nuevo récord, además de ser la única artista femenina en conseguir un álbum número uno en cinco décadas consecutivas en el Reino Unido, se ha convertido en la tercera artista solista femenina en tener diez o más álbumes número uno, uniéndose a Madonna y Taylor Swift.

La carrera de Kylie le ha permitido acumular ventas masivas de más de 80 millones de discos en todo el mundo, 5.000 millones de reproducciones y nueve álbumes número uno en el Reino Unido. Sus múltiples premios incluyen cuatro premios BRIT, dos premios MTV y dos premios Grammy. "Sus constantes reinvenciones y exploraciones la mantienen firmemente arraigada en el presente mientras define y celebra gran parte de nuestro pasado colectivo", ha apostillado Icónica.

Su evolución a lo largo de tan larga carrera, la ha convertido en una de las artistas más influyentes de la historia, un icono con vigencia para distintas generaciones, para quienes bailaron 'I should be so lucky' en 1987, o para quienes la aclamaron a comienzos de siglo con 'Can't get you out of my head' (2001).