Estrella Morente (44 años) se ha quitado el apellido de su nombre artístico. “Tendría que arrancarme los brazos, el corazón y la piel y volver a nacer para no llamarme Morente”, explica. “Pero el concepto que se ha planteado en este nuevo proyecto lo justifica. Me encantan los retos y estoy siempre en el precipicio, y eso me ha llevado a pensar que yo de Estrella solo tengo el nombre”. Ahora prepara un espectáculo ('Estrella a estrellas', que se estrenará en el Teatro Real de Madrid el 9 de octubre) y su correspondiente disco basados en versiones (todas en castellano) de himnos del jazz, el folclore e incluso la canción ligera, todas popularizadas en el pasado por mujeres. Entre ellas, Nina Simone, Chavela Vargas, Rocío Jurado, Mina, Rocío Dúrcal o Ella Fitzgerald.

“En este disco homenajeo a estrellas de verdad que han llenado de esperanza, luz y musicalidad el mundo”, prosigue. “No solo eran genios como artistas, sino que también tenían una fuerza increíble en su expresión musical y una gran honestidad. Meterme en sus pieles ha sido tan enriquecedor que quizá haya otra Estrella a partir de ahora. Estoy segura de que el mismo Morente lo aplaudiría”.

Esta próxima aventura, que entraña riesgo y apertura de mente, llega después de todo lo contrario. El anterior disco de Estrella Morente era flamenco puro, de lo más tradicional. Estrella y Rafael, publicado en 2023, se trataba de una grabación en directo registrada con el guitarrista Rafael Riqueni en la prisión sevillana donde el músico cumplía condena. Tan clásico era aquel repertorio que incluso en el proceso de posproducción se trabajó el sonido para que evocase el de discos de los años cuarenta y cincuenta, sucio y opaco.

Aunque aparte el apellido Morente de su alias artístico, Estrella atribuye a su ilustre padre (el cantaor Enrique Morente) la capacidad que ha heredado de explorar otras músicas fuera del flamenco. “Estoy muy agradecida a la vida y a la música, tanto al flamenco como al jazz. Soy flamenca, pero he tenido la oportunidad de acercarme a un género que ha sido importante en mi casa. Siempre escuchamos jazz, que era muy importante para mi padre. Pero este es mi propio proyecto”, dice.

Un homenaje a grandes damas

El proyecto que conoceremos en otoño parte de otro bien distinto, en el que, por sugerencia del promotor musical Pino Saglicco, se pretendía acercar el flamenco de Estrella al rock. Si bien aquella idea no ha cuajado por el momento, sí esta en la que el quejío de la granadina rescata las voces profundas de grandes damas del jazz y otros géneros. “En ese caminar —señala— conocí al productor Tim Ries, quien me ha ayudado a introducirme en clásicos del jazz, de Ella Fitzgerald, Billie Holiday… Me vuelve loca el tener la ocasión de mostrar al mundo mi devoción por este género que viene de la profundidad de las almas”.

En su opinión, “el flamenco y el jazz tienen mucho que ver: el sentido de la improvisación a flor de piel, el dolor, cierta idiosincrasia… Son mujeres que han hecho historia, no solo en la música, sino como mujeres. Les avala una vida muy potente, de mucho sentimiento y en ocasiones de mucho dolor. Todas han sido valientes y luchadoras, y como mujer me gustaría ser una cuarta parte de lo que fueron en el firmamento, en la cultura, en la música. Me conformo con que donde quieran que estén se sientan orgullosas de homenajearlas”.

De Nina Simone apunta: “La profundad de su voz me ha acompañado desde niña. Ella, y todas, aparte de tener afinaciones perfectas y una histórica expresión artística, son la grandeza del arte. Todas son grandiosas como artistas y como personas también”. En el disco y el espectáculo también realizará una versión en castellano de “Summertime”, la canción que George Gershwin escribió para la ópera Porgy and Bess en 1934, y que alcanzó gran resonancia en la versión que en 1936 grabó Billie Holiday.

“Son canciones que a todos van a sonar, que todos van a reconocer. Mi reto es estar a la altura, lo cual no significa convencer, sino emocionar. Son canciones que han llegado a los corazones y el que tenga la opción de interpretarlas me emociona mucho”.

Cabe preguntarse si detrás del repertorio elegido y de las cantantes a las que rinde tributo hay un enfoque feminista. “Iría un poco más allá”, responde cauta. “Hace tiempo que todo lo que termine en ‘ismo’… Hay cosas que no hay que explicar. Mi padre era un gran defensor de la mujer; yo misma soy una creación de mi padre. Fomentaba el respeto a las mujeres, lo mismo que mis hermanos. No he vivido el machismo… Igual no es que no lo haya vivido, es que no lo he permitido”·

“Esto va más allá”, insiste. “A las mujeres nos quedan muchas cosas por hacer, aunque para ello no hay que posicionarse en contra del hombre. Pero mi voz siempre está cerca de las mujeres, sobre todo de las más silenciadas y las que tenían las bocas cosidas. Lo mío es el arte, no la defensa de nada. Lo que tengo que defender lo hago con mi propia actitud. La vida es libertad por encima de todo”.

El fallecimiento de Enrique Morente en 2010, que la familia culpó a una mala práctica médica (entró en coma tras una operación para extirpar un cáncer de esófago) marcó la vida de Estrella. “He vivido momentos de mucha luz —dice— y otros más bajos, de dolor, de enterramiento… No hay cosa más bonita que aceptarlo, y es cuando vuelves a agarrar la luz. Una vez que la enganchas, sabes gestionar de otra forma la oscuridad. La luz es muy bonita, pero el pasar por la oscuridad es muy importante: te enseña cosas que no te enseña el confort. Estoy agradecida a la vida”.

El hecho de que el Teatro Real sea el enclave elegido para presentar el espectáculo la llena de orgullo. “Aquí hice La vida breve, la ópera de Manuel de Falla; Amor brujo, con Víctor Ullate; presenté mi disco Copla. Me he caído en escenario del Teatro Real por el taconazo de aguja. Vengo con ilusión y entusiasmo: presentar el disco en un espacio tan cargado de historia y magia que me resulta un privilegio”.